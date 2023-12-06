Кейт Миддлтон появилась на рождественском пиру в тиаре принцессы Дианы: поразительный выход

В Букингемском дворце прошел ежегодный рождественский дипломатический прием. Кейт Миддлтон поразила всех собравшихся своим эффектным образом в роскошном платье и диадеме.

На ежегодный прием для членов дипломатического корпуса принцесса Уэльская пришла с принцем Уильямом, королем Карлом III и королевой Камиллой.

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Образ Кейт Миддлтон

Знаменитость выбрала для себя розовое платье на длинный рукав усеянное пайетками и камешками. Стилисты подобрали для Кейт изделие "Georgia" от бренда Jenny Packham стоимостью 5 тысяч фунтов. Ее образ дополняли туфли Gianvito Rossi и минималистичный клатч в пудровом оттенке от Prada.

Главным украшением образа Кейт Миддлтон стала тиара с бриллиантами и жемчужинами "Узелки любви". Принцесса Уэльская была первой, кто надел это украшение после того, как ее носила принцесса Диана. Случилось это в 2015 году. Кейт Миддлтон надевала тиару матери принца Уильяма несколько раз в разные государственные банкеты.

Но в образе Кейт Миддлтон была еще одна интересная вещь – серьги с драгоценными камнями от Greville Chandelier. Эти украшения Елизавете II подарили на свадьбу с принцем Филиппом ее родители в 1947 году.

Довершающими аксессуарами принцессы Уэльской стала желтая лента с портретом королевы Елизаветы II в молодые годы и темно-синяя лента, указывающая на ее ранг Дамы Большого Креста Королевского Викторианского Ордена.

Король Карл III и принц Уильям надели белые рубашки, жилетки и черные смокинги, а королева Камилла белоснежное платье с белыми перчатками.



Впечатляющие образы королевской семьи / Фото Getty Images

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