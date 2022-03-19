Каждой маме, жене, волонтере: дизайнер бренда the KODE поблагодарила украинских женщин

Основательница украинского бренда аксессуаров the KODE Татьяна Кодзаева посвятила свое новое сообщение женщинам. Она поблагодарила их за их силу и великодушие.

Украинская инфлюэнсерша из Ивано-Франковска Татьяна Кодзаева недавно создала голубовато-синюю сумку из коллекции "Support Ukraine". Все средства продаж будут переданы на помощь Вооруженным Силам Украины.

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Но девушка не забывает о женщинах, поэтому в своем инстаграмм-профиле модная блоггерша посвятила сообщение всем представительницам женского пола, которые не стоят в темное время для нашей страны.

Полный тест публикации Татьяны Кодзаевой

Я хочу поблагодарить каждую женщину, чьи сыновья сейчас защищают наши дома, за наших героев.

Хочу поблагодарить маму, которая сделает все возможное, чтобы защитить своих детей. Потому что дети – это наше будущее.

Каждая жена, которая поддерживает своего мужа в этой борьбе.

Каждой предпринимательнице, чей бизнес сейчас помогает Вооруженным Силам Украины.

Каждому хозяйку, который принял к себе переселенцев или беженцев.

Каждой учительнице, которая продолжает обучать учащихся онлайн, даже из бомбоубежища.

Каждой артистке, использующей свой голос, чтобы донести миру об этой страшной войне.

Каждой блогершке, которая на огромную аудиторию транслирует самое важное в эти дни.

Каждой волонтерке, которая прилагает огромные усилия и работает на покладе рук.

Напомним, Татьяна Кодзаева вместе с Алиной Френдий стали первыми блоггерами из Украины, доносившими всему миру о войне в Украине. 24 февраля они находились на Неделе моды в Милане и сделали все возможное, чтобы украинский флаг увидели как можно больше мировых СМИ. Фотографии девочек довольно быстро разлетелись по всем возможным глянцам.



Татьяна Кодзаева и Алина Френдий в Милане в первый день войны / Фото из инстаграммы