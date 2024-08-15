Невероятно красиво: Катя Сильченко поразила образом невесты в буковинском венке

Украинский дизайнер Катя Сильченко поразила невероятным перевоплощением. Она примерила роскошное платье и буковинский обрядовый венок с ковылем.

Дизайнер бренда the COAT вместе с группой отправилась в путешествие по живописным уголкам Украины. Женщины проводили время в Хотинской крепости, где свой мастер-класс проводила известный фотограф Соня Плакидюк.

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Магический образ Кати Сильченко

Катя Сильченко решила примерить на себе платье собственного бренда из кружева, дополнив look украшениями от известного дизайнера Валерии Гуземы. А вот главным украшением удивительного образа стал венок - традиционный атрибут в свадебном костюме украинок. Девушки верили, что он имеет магическое, обереговое значение.

Одним из самых колоритных является буковинский обрядовый венок с ковылем, который и сегодня можно увидеть на свадьбах в Черновицкой области, которой мы сейчас путешествуем,

– написала Катя Сильченко.

Называли такие головные уборы по-разному, в зависимости от отделки: "карабуля", "дерданик", "коды", "венок с пауками", "трава", "коробка", "шляпник".

Венок бледно-желтого оттенка был украшен разнообразными жемчугом и камешками, а дополняли верх стебли растения. Этот головной убор воспроизвел бренд PATOKA.

Именно в таком венке когда-то выходила замуж невеста. В своей заметке Катя Сильченко даже нашла свадебную фотографию молодоженов, на которых муж и жена были одеты в национальные украинские наряды, а голову молодой украшал буковинский венок. По словам дизайнера, воссозданный образ стал для нее стал магическим.