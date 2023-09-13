Катя Осадчая снялась для обложки глянца: нежная фотосессия

Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая 12 сентября праздновала свой день рождения. Знаменитости исполнилось 40 лет. По случаю праздника Осадчая поделилась фотографиями с фотосессии для глянца Viva.

Ведущая Катя Осадчая последние несколько месяцев подверглась критике в сторону ее семьи. Все из-за скандала вокруг ее мужа Юрия Горбунова и из-за ее проекта "Поиск пропавших". Свое интервью телеведущая дала украинскому изданию Viva.

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Катя Осадчая одна из немногих знаменитостей, которые почти не давали интервью никаким изданиям, кроме глянцевых. Все потому, что Осадчая много лет вела «Светскую жизнь», поэтому интервью брала она у знаменитостей. Впрочем, в начале войны она занялась волонтерской деятельностью и начала работать в гуманитарном секторе.

О том, как изменилась ее жизнь после полномасштабного вторжения, как она с мужем переживает кризис в отношениях и свое сорокалетие телеведущая, журналистка и волонтер рассказала для издания Viva. Украинское издание не только поговорило со знаменитостью, но и пригласило ее стать главной героиней сентябрьского номера.

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Так, 40-летняя знаменитость появилась на обложке глянца и позировала перед звездной фотографией Соней Плакидюк в нежных образах.

На обложке глянца телеведущая появилась в голубом наряде с украшениями от украинского бренда Bevza – знаменитых серьгах и колье в виде колоска.

Для фотосессии Катя Осадчая также выбрала черное платье от Светланы Бевзы и украшения бренда GUNIA Project. Телеведущая также выбрала от Bevza желтое платье и массивные серьги от GUNIA Project. Также знаменитость позировала в сером костюме, состоящем из бра, кардигана и максиюбки от дизайнера Кати Сильченко и голубой жакет от J'amemme.



Фотосессия Кати Осадчей для Viva / Фото инстаграмм @kosadcha



Фотосессия Кати Осадчей для Viva / Фото инстаграмм @kosadcha



Фотосессия Кати Осадчей для Viva / Фото инстаграмм @kosadcha



Фотосессия Кати Осадчей для Viva / Фото инстаграмм @kosadcha



Фотосессия Кати Осадчей для Viva / Фото инстаграмм @kosadcha