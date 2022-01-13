В кардигане с ламами и сапогах из крокодиловой кожи: Кьяра Ферраньи очаровала эффектным выходом

Итальянская инфлюэнсер и дизайнер Кьяра Ферраньи почти ежедневно публикует в сети модные образы. Во время последнего выхода звезда показала интересный аутфит.

За инстаграм-страницей модной инфлюэнсера следят почти 26 миллионов пользователей. Блондинка является самой популярной блогершей Италии, поэтому к каждому подбору наряда подходит очень тщательно.

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Кьяра знает, что является иконой стиля для многих девушек, поэтому старается каждый раз удивлять своими образами. Модница не любит простые и минималистичные вещи, поэтому свой зажигательный итальянский характер демонстрирует благодаря яркому и иногда эпатажному наряду. Недавно по улицам Милана Кьяра прогулялась в стильном образе.

Аутфит итальянской модницы

Молодая мамочка и жена певца Fedez надела черную водолазку. Сверху она примерила безупречный кардиган в стиле бохо с ламами. Такое изделие туристы довольно часто выбирают, когда прилетают в Перу в город инков Мачу-Пикчу, чтобы передать на фотографиях местный колорит.

Пользователи в сети пишут, что такие изделия там пользуются огромной популярностью. Купить кардиган у перуанских иммигрантов можно за 5 евро. Впрочем, итальянка приобрела стильную вещь в одном из локальных бутиков Милана.

Кьяра дополнила образ лакированными леггинсами черного цвета и сапогами из крокодиловой кожи. Сверху она надела черную шубу и дополнила свой look горчичной сумкой с кармашком от одного из самых дорогих брендов в мире Hermes.

Как всегда, блондинка сделала на лице насыщенный макияж, накрутила волосы в локоны и добавила несколько штрихов с помощью колец и браслетов.



Стильный образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма блогерши



Стильный образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма блогерши



Стильный образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма блогерши