Что должно быть в вашем гардеробе весной: топовые позиции для каждой модницы

Каждый сезон появляются новые тренды, кое-что исчезает или забывается, но впрочем всегда важно иметь в гардеробе определенную базу. Именно на ее основе вы можете составить немало стильных и красивых образов этой весной.

Эти вещи выдерживают испытание временем, пишет Fashion 24. Важно лишь знать о базовой одежде, которая должна быть в вашем шкафу. Кроме сезонных трендов не забывайте о классике, которая всегда будет основой для создания ваших аутфитов.

Читайте также Без какой верхней одежды не обойтись весной: подборка, которая вас поразит

Жакет

Этот наряд является фаворитом среди базовых элементов гардероба. Вещь прекрасно подходит для весенней поры, поскольку может заменить верхнюю одежду, когда в ней уже будет жарко.

Атласная юбка

Такие юбки еще продолжают быть популярными, а некоторые стилисты могут сказать, что это вечная классика. Выбирайте для себя длину миди в черном или белом цвете.

Белая футболка

Ваш гардероб может быть наполнен разнообразными футболками, но не забывайте, что основной вещью должна быть футболка именно белого цвета, которая подойдет для любого низа.

Джинсы

Любой сезон, не только весенний, невозможно представить без джинсов. В этом сезоне советуем сосредоточить свое внимание на базовых прямых моделях, широких или джинсах черного или серого цвета.

Брюки палаццо

За несколько лет палаццо стали настоящей базой, которая идеально сочетается с любым верхом, обувью или верхней одеждой. Советуем добавить в гардероб классические цвета, которые можно совместить с любой одеждой.

Белые кроссовки

Несмотря на популярность разноцветных кроссовок, белая обувь никогда не потеряет популярности. Поэтому пусть она будет №1 в вашем гардеробе.

Черная сумка

Любой образ следует дополнять сумкой, чтобы он был завершен и целостный, поэтому без многовековой классики – аксессуара в черном цвете вам не обойтись.

Кроме того, вы можете добавить жилетку, юбку длины макси, джинсовую юбку, лосины, лонгслив и различные виды обуви – от балеток до лоферов.