Скандинавская мода: какую верхнюю одежду выбирают инфлюэнсеры нордических стран

Скандинавский стиль славится эффектной минималистической эстетикой со сдержанной цветовой палитрой. Модные блоггерши из нордических стран в своих образах демонстрируют не только базовые элементы гардероба, но и современные тенденции.

Мода в Скандинавии достигла определенного триумфа за последние несколько лет. Модницы из нордических стран конкурируют в стритстайлах с француженками, чей стиль считается эталонным.

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Инфлюэнсеры из Финляндии, Дании и Швеции любят примерить на себе простые и лаконичные силуэты, дополняемые винтажными и маскулинными элементами гардероба. Кроме того, создавая такие несколько мужские аутфиты, скандинавки любят завершить образ женственными вещами, добавив к своему выходу красивую сумку или элегантную обувь на каблуке.

Раньше жительницы Стокгольма или Копенгагена выбирали только нейтральные цвета, сейчас они больше добавляют ярких цветов и принтов, хотя их стиль все равно преобладает из классических цветов.

Нордические страны не сильно солнечны, поэтому девушки привыкли носить темные наряды, создавая монохромный look. Nordic style сейчас достаточно узнаваемый, поэтому предлагаем вам просмотреть, какая верхняя одежда любима у скандинавок весной.

Перниль Тейсбек

Датская модница Перниль Тейсбек этой весной выбирает зеленый дутый бомбер, сочетающий с широкими джинсами. Она также примеряет кожаный бомбер, удачно миксующий с шарфом и бейсболкой.

Эмили Синдлев

Звезда стритстайла из Дании Эмили Синдлев обожает яркие цвета. Блондинка уже успела примерить на себе баклажановый бомбер, соединивший с голубым шарфом и светло-кофейную жилетку, под которую надела цветной свитер и дополнила фиолетовой сумкой.

В гардеробе Эмили нашлось место для черного кожаного тренча и кожаного бомбера, который она одела с брюками карго.

Каролин Бломст

Модница из Швеции предпочитает сдержанные, но трендовые наряды. В этом сезоне она делает ставку на винтажный бомбер с потертостями, кожаный бомбер и классическое черное пальто, которое носит с широкими брюками.

Жанетт Мэдсен

Стилистка, основательница бренда Rotate и скандинавская модница Жанетт Мэдсен предпочитает удобный гардероб. Девушка, привыкшая жить в условиях северного климата, в котором нужно хорошо утепляться, примерила на себе бомбер оверсайз, кожаную куртку будто бы с мужского плеча и винтажную потертую кожаную куртку с черным худым, капюшон которого надела на голову.