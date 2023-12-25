Избегайте этих цветов: что категорически запрещается надевать Стрельцам на Новый год

Готовясь к Новому году мы прислушаемся к советам астрологов, чтобы примерить наряды тех цветов, которые нравятся тотемному животному – Зеленому Деревянному Дракону.

Чтобы привлечь в свою жизнь благополучие, богатство и счастливые моменты Стрельцам следует встречать Новый год в белом, золотистом, персиковом, желтом и зеленом цветах.

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Для того, чтобы хозяин года был еще более благосклонен к вам – не забывайте дополнять образ серебристыми или золотыми украшениями.

Однако нужно и знать, какие цвета не нравятся Дракону. Чтобы не подвергать себя неприятностям в Новом году – откажитесь от темных цветов – черного или коричневого. Дракон не очень любит такие оттенки, поэтому лучше выбирать для себя в новогоднюю ночь что-нибудь светлое.

Не стоит надевать черные платья, комбинезоны или костюмы. А если вы хотите сделать ставку на классику, то добавьте к такому наряду других цветов – белую блузу, светлую обувь или мерцающие аксессуары или сделайте яркий макияж с акцентом на красные губы.

Красный цвет символизирует рост, развитие, везение и энергию жизни. Золотой – цвет богатства, процветания и успеха, а зеленый – символ свежести, чистоты, здоровья и роста. Ориентируйтесь на эти цвета и выбирайте для себя подходящий наряд.

Стрельцам не стоит встречать Новый год наедине. Даже если вы не очень хотите громкой компании – отправьтесь в гости к друзьям или встретите праздник с родными и близкими. Таким образом, вы привлечете в жизнь много интересных моментов и новых знакомств в 2024 году.