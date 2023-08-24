Составляем гардероб на осень: 7 базовых вещей, которые вам необходимы в новом сезоне

Чтобы вы могли создать осенью немало стильных образов, вам стоит иметь в своем гардеробе капсулу осенних нарядов, которая и будет составлять основу ваших образов.

Начните добавлять в свой осенний гардероб минималистичный наряд нейтральных тонов, который должен хорошо сочетаться между собой. Делайте акцент на посадку вещей, крой и качество.

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Выбирая наряды на осень, помните, что большинство вещей, которые входят в список трендов, являются кратковременными, поэтому отдавайте предпочтение той одежде и обуви, которая будет радовать вас не один сезон.

Лонгслив

Следует добавить к своим образам этот простой элемент гардероба, поскольку он удачно сочетается с любым низом – джинсами, брюками, джогерами или юбками.

Рубашка

Рубашка относится к базовому элементу гардероба. Делайте ставку на белый и голубой цвет, которые входят в список самых популярных. Также обращайте внимание на сорочки в коричневых, кремовых и черных тонах.

Джинсы

Представить свой гардероб без джинсов невозможно, поэтому советуем вам приобрести классические mom-джинсы, которые хорошо садятся по фигуре и удлиняют силуэт. Главное, чтобы ваши джинсы прекрасно сочетались с разной обувью – балетками, кроссовками или сапогами.

Жакет

Мода на жакеты будет всегда, поэтому стоит добавить в свой гардероб одну качественную вещь, которая прослужит вам много лет. Осенью делайте ставку на черный, серый и шоколадный цвет, который сочетается с черными кожаными брюками или джинсами.

Свитер

С первыми осенними холодами свитер нам будет очень необходим. Чтобы образ не выглядел слишком просто – добавляйте аксессуары: часы, кольца, браслеты и кафе с серьгами. Присмотритесь к свитерам красного цвета, который будет очень популярен осенью.

Сапоги

Выбирайте на осень сапоги до колен с острым или квадратным носком. Можете делать ставку на каблуки, или же на плоскую походку. Главное, чтобы вам было в сапогах удобно. Что не менее важно – они должны подходить к большинству ваших образов.

Тренч

Без этой верхней одежды трудно представить начало осени. Выбирайте фасон прямого кроя и ниже колен, тогда ваш образ будет выглядеть более дороже и стильно.