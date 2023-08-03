Летняя капсула на август в стиле Old Money: безупречная подборка вещей

Август – довольно изменчивый месяц, поэтому иногда он может выдаваться как ранняя осень. Для этого времени важно иметь гардероб, который прекрасно перейдет от лета к осени.

В подборке представлены вещи, которые помогут вам перейти с позднего лета на раннюю осень, оставаясь при этом стильной. Летняя капсульная коллекция состоит из вещей, которые прекрасно подойдут к стилю "тихая роскошь", который приобрел большую популярность в этом сезоне.

Обратите внимание Как одеться на свидание: Гейли Бибер поразила роскошным нарядом

Эти вещи почти не нуждаются в больших усилиях, чтобы правильно и грамотно их застилизовать. Эти простые вещи очень легко стилизовать между собой.

Белые брюки

Немка Анув Ив сочетает палаццо с серой базовой майкой, вьетнамками и объемной сумкой.

Контрастная майка

В этом году в моде майка с контрастной отделкой. Выбирайте черную майку с белой окантовкой и наоборот. Сочетайте с любимыми вещами в черном или белом цвете.

Черный купальник

В августе не стоит еще прощаться с солнцем, так что в вашем гардеробе должно найтись место для купальника.

Комплект кардиган или рубашка + шорты

Такой комплект отлично смотрится с любой обувью – вьетнамками, шлепанцами, кроссовками или босоножками.

Плетеная сумка

Такая сумка будет хорошо дополнять ваши летние и осенние аутфиты.

Кожаные сандалии

Иногда мы носим сандалии не только летом, но и осенью, так как во время бабьего лета бывает еще жарко.

Белое платье

Пусть в вашем гардеробе найдется место для льняного белого платья, которое хорошо сочетается с кроссовками для сентябрьской прогулки.

Юбка макси

Такие длинные юбки приобрели большую популярность в этом году, так что без них невозможно обойтись.

Жилетка

Этот элемент гардероба входит в капсулу наряда эстетики Old Money, которая точно будет актуальна еще осенью.

Босоножки на каблуке

Чтобы вам было удобно передвигаться по городу весь день, попробуйте добавить в свой гардероб босоножки на небольшом каблуке.