От балеток до туфель: подборка обуви, которую можно носить этой весной с широкими брюками

Брюки палаццо уже стали определенной базой, неким обязательным атрибутом гардероба, поэтому они точно не исчезнут из моды в этом сезоне. Девушки заменяют брюки на джинсы, поскольку этот элемент довольно универсален и хорошо сочетается с простыми и изысканными вещами.

Широкие брюки имеют очевидный плюс – их легко сочетать с любой обувью, впрочем с приходом весны начал увеличиваться поисковый запрос относительно того, с чем совместить палаццо, поэтому на примере стильных девушек расскажем о самых популярных вариантах, которые можно легко применить в своем образе.

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С чем носить широкие брюки

Инстаграм-инфлюенсеры своими аутфитами дают бесплатный мастер-класс, который научит всех девушек, с чем именно сочетать широкие брюки. Независимо от того, что именно вы ищете, вы найдете интересные ансамбли, которые захотите повторить уже этой весной.

Брюки + балетки

Если у вас брюки очень длинные и волочатся по земле, тогда этот вариант не для вас. Сочетание брюк с балетками подойдет для тех, у кого палаццо немного укороченные.

Брюки + каблуки

Такой образ идеально подойдет для офисных выходов. Лодочки с острым носком визуально удлинят ноги и сделают вас немного выше, если у вас низкий рост.

Брюки + босоножки с ремешками

Сочетание кожаных брюк и босоножек с ремешками выглядит модно и красиво, независимо от того, каким образом вы стилизируете верх.

Брюки + мюли

Попробуйте создать контраст из расслабленных брюк и изящных мюлей. Таким образом вы сделаете баланс пропорций наряда.

Брюки + кроссовки

Кроссовки светлого цвета идеально смотрятся на фоне широких брюк, поскольку сразу привлекут внимание к вашему образу.

Почему так уж сложилось, что чаще всего мы сочетаем свои образы с джинсами, впрочем на самом деле они имеют множество альтернатив, одна из которых – универсальные брюки. И даже их можно заменить на другие вещи, которые идеально впишутся в весенний гардероб. Что стоит приобрести в весеннюю пору – читайте в нашем материале.