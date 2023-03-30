4 пары обуви, которые нужно приобрести к Пасхе: модная подборка

В этом сезоне нас ждут неожиданные тенденции среди выбора обуви, впрочем, все же к праздникам предлагаем вам сосредоточить внимание на классике и приобрести обувь, которая хорошо подойдет под изысканные образы.

16 апреля в Украине празднуют Пасху, пишет 24 канал. Специально к праздникам редакция Fashion 24 составила небольшой гид верхней одеждой, нарядом и обувью, которую стоит купить по случаю праздника.

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Мы обошли боком новомодные тенденции и остановились на золотом стандарте – обуви, которая уже есть в наших гардеробах, или если нет – покупка сапог, лоферов или балеток прослужит вам несколько лет.

Сапоги на каблуке

Изысканные черные сапоги с острым или квадратным носком на каблуке – идеальный вариант для дополнения образа с платьем или юбкой. В моду сейчас входит танкетка, так что делая выгодную инвестицию в будущее, можете обратить свое внимание и к таким каблукам, которые также прибавляют рост.

Лоферы

Лоферы уже прочно осели в списке базовых вещей на весенний сезон, так что точно вам понадобятся для стилизации брючных или твидовых костюмов с юбкой. Чтобы создать милый образ преппи – добавьте к лоферам невысокие белые носки.

Туфли на каблуках

Туфли лодочки на каблуке – вечная классика. И хоть в моде сейчас обувь с массивной платформой и подбором в стиле Versace, впрочем, они достаточно неудобны во время ежедневной носки, поэтому лучше сделать ставку на комфорт и выбрать то, в чем мы точно уверены.

Балетки

В этом сезоне в моду вернулись балетки в стиле Мэри Джейн. В масс-маркетах уже появилось множество схожих моделей. Минималистичная обувь и стильная обувь в черном цвете с ремешком станет выгодной инвестицией в ваш гардероб.