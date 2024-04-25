Королевский синий – главный цвет весны 2024: обратите внимание на этот наряд

Весна этого года поражает цветами в модной индустрии. Если вам кажется, что самым популярным цветом является красный, то это не так, поскольку дизайнеры прогнозируют всю славу королевскому синему цвету.

Этот оттенок будет следующим после красного и захватит мир моды. Его уже представили на подиумах модные бренды, поэтому рассказываем, что именно можно добавить в свой гардероб.

Читайте также Забудьте о каблуках: 3 самых популярных вида обуви на плоской подошве

Королевский синий добавляет наряду смелости и потрясающей, а еще определенной элегантности, которая привлечет ваше внимание. Оттенок был представлен во всех городах на Неделях моды – от Нью-Йорка до Парижа и был включен в образы моделей с ног до головы.

Лидером представленных вещей в синем цвете стал Джорджио Армани. Его коллекция буквально была переполнена оттенком. В свои наряды синий добавили такие модные бренды, как Loewe, Givenchy и Burberry. Они представили футболку-поло, шелковое платье и даже верхнюю одежду в этом цвете – тренч и куртку.



Стильный наряд в синем цвете / Фото L'officiel

Оттенок является многофункциональным, поэтому вы можете добавить в гардероб брюки, шорты синего цвета, обувь или сумки. Для того, чтобы правильно сочетать синий с другими цветами, надо хорошо разбираться в колорблокинге, поэтому советуем сосредотачиваться на монохроме или просто сочетать с базой – белым, молочным или черным цветом.



Красивый наряд в синем цвете / Фото L'officiel

Независимо от того, как вы примените синий в своем образе – сделаете главным элементом или добавите в виде аксессуара, цвет непременно будет излучать изысканность.