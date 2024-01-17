Капри и баски: 6 "устаревших" трендов, которые официально возвращаются в 2024 году

Недавние модные показы доказали, что к нам возвращаются вещи, с которыми мы, кажется, уже простились навсегда. Нравится вам это или нет, а скоро эти тренды будут повсюду.

Судя по тенденциям, которые можно проследить в соцсетях модниц, мы стремимся в прошлое – в восьмидесятые, девяностые и нулевые. В эпоху нонсенса и неповторимой энергии, отмечавшейся яркими цветами и изысканным кутюром.

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Но это не только возвращение к элементам старого стиля, но и их удачное сочетание с современностью. Возрождение тенденций – источник вдохновения для современных создателей моды. Так что смотрите образы с трендовыми вещами и собирайте луки под себя.

Спортивная одежда

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Спортивные штаны, леггинсы, кроссовки и максимально удобные пуховики. Главное – сохранять изысканность. Попробуйте сочетать спортивные наряды с другими стилями или добавляйте изящные аксессуары.



Образ с леггинсами / Фото WARDROBE.NYC

Офисный стиль

Черпайте вдохновение в больших плечах эстетики восьмидесятых и расслабленном скандинавском стиле, которому присуща многослойность и свободные формы.

Образ в офисном стиле / Фото COS

Баска

Да, скандальный силуэт баски возвращается. Но в отличие от того, как он взорвался на подиумах и улицах в 2010-х годах, в этом году форма сдержанная, утонченная и приятная.

Образ с баской / Фото GANNI

Гламур 80-х

Подумайте об объемных силуэтах и металлике. Обратите внимание на бархат и кожу. Максимализм 80-х – ваше все.



Образ в стиле гламура 80-х/ Фото SELF-PORTRAIT

Поло

В этом году на подиумах весна-лето 2024 – университетский стиль середины 2000-х. И ничто так ярко не рассказывает о нем как поло.

Комбинируйте их с широкими джинсами высокой посадки или с короткими спортивными юбками.



Образ с поло / Фото ARCH4

Капри

Капри официально вернулись. Они появлялись на показах известных брендов, и их уже носили Джулия Фокс и Белла Хадид.



Образ, в который вписаны капри/ Фото NILI LOTAN

В теплое время года наслаждайтесь настроением нулевых с коротким топом и босоножками. Или надевайте рубашку или свитер большого размера и балетки для более минималистического образа.