Как носить летом шорты-бермуды летом: эффектные примеры с подиумов

Шорты-бермуды на время ушли в тень, а теперь с новым размахом возвращаются в моду. В этом сезоне удлиненные шорты будут конкурировать с микрошортами. Если же вы не готовы к таким коротким вариантам, то далее расскажем, какие же бермуды стоит выбрать.

Такие шорты являются просторными и комфортными и легко интегрируются в вечерние или повседневные образы. Длина шорт до колена все еще сохраняет свои лидерские качества, поэтому советуем больше узнать, что предложили нам в этом сезоне ведущие бренды.

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Денимовые бермуды из денима

Шорты из денима любит носить Хейли Бибер и Белла Хадид. Они подходят для жаркого лета или демисезонного периода. Для стилизации этих шорт нужен только короткий верх или одежда на длинный рукав – лонсгливы или свитера. Денимовые бермуды называются джорты и остаются фаворитами ведущих fashion-брендов. В своих коллекциях шорты представили Valentino, Dries Van Noten и Dior.



Модные шорты на лето 2024 / Фото L'officiel

Элегантные оттенки

Если вы ищете на лето что-то классическое и элегантное, то выбирайте бермуды из костюмного материала в нейтральных оттенках. У Jil Sander ставка была сделана на белый - вневременной, чувственный и всегда изысканный цвет. Также можете делать ставку на серый, оливковый или базовый черный цвет.



Красивые шорты на лето 2024 / Фото L'officiel

Спорт-шик

В бермудах достаточно комфортно, поэтому дизайнеры решили создать наряд в стиле спорт-шик. Комбинируйте с такими шортами расслабленные и спортивные вещи. В общем со спортивными бермудами хорошо стилизуются футболки-поло, топы и рубашки оверсайз.



Трендовые шорты на лето 2024 / Фото L'officiel

Кроме шортов-бермудов, летом можно выбрать удлиненные велосипедки до колен, классические костюмные шорты, денимовые или модные юбки-шорты. Все они одинаково подходят к различным летним футболкам и блузам.