3 платья, которые никогда не выйдут из моды: волшебные примеры

В этом году выбор платьев просто впечатляет. Дизайнеры представили немало интересных фасонов, которые активно примеряют на себе инстаграмм-модницы. Но какими бы ни были тренды, в моде есть несколько платьев, которые никогда не выйдут из моды.

Все мы знаем о базовом гардеробе, который из года в год насчитывает одни и те же позиции среди нарядов, пишет 24 Канал. К таким "вечным" платьям относятся несколько моделей, не теряющих актуальности вне зависимости от сезона.

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Минималистичная черная

Такой фасон девушки очень любят. Хотя такое платье и выглядит просто и лаконично, оно довольно стильное. Носить ее можно как с кроссовками и джинсовой курткой, так и босоножками на каблуке и красивыми украшениями. Такое платье элегантно подчеркивает талию и удлиняет силуэт.

Трикотажная

Эта универсальная ткань популярна не только в холодное время года, но и летом. Если зимой мы выбираем тёплые трикотажные платья на длинный рукав, то летом инфлюэнсерки выбирают короткие платья, в которых можно себя комфортно чувствовать в теплое время года. Кендалл Дженнер надела мини-платье серого цвета, которое сочетало с черными босоножками и стеганной сумкой.

Платье-комбинация

Такое платье остается в списке трендов уже много лет. Белый фасон прекрасно подходит для теплых летних дней и хорошо сочетается с балетками, сандалиями или босоножками на каблуке. Выбирайте для себя классику – платье черного, белого или коричневого цвета, или примерите яркое отсвежившее вас платье.