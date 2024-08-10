Трендовые кроссовки осени 2024: как выглядят самые красивые пары

Уже скоро начнется такая ожидаемая пора для всех модниц, когда вволю можно менять различные варианты кроссовок под разнообразную верхнюю одежду.

Каждую осень в моду входят интересные варианты кроссовок, которые идеально сочетаются с жакетами, кожанками, тренчами, пальто и куртками.

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Обувь Adidas Samba и Gazelle остаются на основных позициях в трендах, Ontisuka Tiger Mexico дебютирует в новом цвете, а забытые Nike Cortez возвращаются.

Adidas Samba и Gazelle

Эти кроссовки есть в гардеробе или вишлисте каждой модницы. Они удобные и универсальные, поэтому подходят к любому гардеробу. Делайте ставку на пастельный оттенок, который легко со всем сочетается, впрочем можно делать выбор на акцентных ярких цветах.



Модные кроссовки осени / Фото Elle

New Balance 530

Кроссовки изготовлены из сетчатого материала впервые появились на рынке в начале 1990-х годов. Сначала они были предназначены, как обувь для бегунов, но сейчас являются одними из самых популярных. Их носит Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и Белла Хадид.



Трендовые кроссовки осени / Фото Elle

Nike Cortez

В моду грандиозно возвращается обувь Nike Cortez. Их часто носили весной испанские или португальские инфлюенсеры, а уже осенью они получат свою наибольшую популярность. Выбирайте обувь розового, красного, зеленого или синего цвета.



Стильные кроссовки осени / Фото Elle

Onitsuka Tiger Mexico 66

Уже в следующем сезоне в моде будут кроссовки с металлическим блеском, однако актуальными также будут классические желтые пары с черными полосами.



Трендовые кроссовки осени / Фото Elle

New Balance x Miu Miu 530 SL

Эти кроссовки есть в списке всех модниц. Бренд New Balance создана в сотрудничестве с брендом Miu Miu. Замшевые пары на плоской подошве восхищают ретроэстетикой и шнурками, напоминающими парусные узлы.



Эффектные кроссовки осени / Фото Elle

Чтобы не создать старомодный вид, надо отказываться не только от наряда, но и от обуви, которая тоже может быть антитрендовой. Больше читайте в нашем материале.