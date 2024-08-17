Узнавайте первыми: как выглядят самые стильные юбки осени

Юбки летом чрезвычайно востребованы, впрочем немало моделей перейдут с нами в осенний гардероб. Девушки настолько сильно прикипели к юбкам, что уже просто не смогут от них отказаться даже в холодное время года.

Осень – не помеха носить юбки. Сентябрь еще достаточно теплый, а вот в октябре или ноябре различные фасоны джинсов можно сочетать с кроссовками или сапогами и добавлять любую верхнюю одежду.

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Сатиновые миди и макси

Такие джинсы уже считаются базой, поэтому без них нам не обойтись в летнем сезоне. Выбирайте черные, молочные или белоснежные варианты и сочетайте с топами, майками или жакетами. С такой юбкой идеально сочетается тренч или пальто.

Прозрачная юбка

Пусть не пугает вас этот тренд на осеннюю пору, но такие юбки действительно будут актуальными. Чтобы уравновесить прозрачность, выбирайте на верх рубашку, лонгслив, жакет или тренчкот.

Юбка плиссе

Изделия в складку получают всегда новую волну популярности в осеннюю пору, потому что напоминают школьную эстетику и стиль preppy. Можете экспериментировать с длиной и одевать мини или сочетать look с длиной миди.

Осенью будет много нарядов в естественных оттенках, будут преобладать в основном классические образы. Тренды включают стилизации в духе 1950-1960-х, бохо и бабушкин шик.