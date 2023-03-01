Актуальные джинсы этой весны: какие фасоны одевают инстаграм-блогерки

Джинсы являются самой необходимой вещью в гардеробе. Мы носим их практически каждый день. Они отлично подходят для прогулок, работы или первого свидания. Чтобы понять, какие джинсы сейчас актуальны – рекомендуем вам присмотреться к модным выходам инфлюэнсерок.

Девушки любят независимо от возраста и типа фигуры коллекционировать новые модели джинсов, используя их не только в повседневной жизни. Любовь не только к джинсам в этом сезоне показали дизайнеры, представившие в денимовом материале все возможные вещи – от рубашек и корсетов до сумок и обуви.

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Весной особую популярность среди всех возможных джинсов занимают классические и универсальные модели, джинсы клеш и карго с большими карманами.

Португальская стилистка София Коэльо примеряет обычные голубые джинсы вместе с бомбером и розовым капором.

Испанская инфлюэнсерша синими джинсами довершает клетчатый жакет. Светло-голубыми джинсами шведская модель Эльза Госк довершает кофейный свитер.

Британка Алисия Родди, следящая за всеми последними новинками, примеряет к модному лонгсливу джинсы карго с карманами от бренда Loewe.

Скандинавская дизайнер Жанетт Мэдсон знает о супертрендовом total look из денима, поэтому уже успела выгулять светлые джинсы и рубашку.

Шведка Матильда Джерф свитшот в зелено-белые полоски довершает мешковатыми голубыми джинсами.

Другие модницы также делают ставку на классические джинсы mom, которыми довершают свой верх с жакетами.