Культовые сумки, которые никогда не выйдут из моды

Каждый сезон дизайнеры презентуют новые модели сумок, впрочем в моде все равно остаются культовые модели, которые были популярны много лет назад и до сих пор актуальны.

Лучшая инвестиция – это приобрести сумку, не имеющую срока годности, пишет 24 Канал. Их ценность с годами не уменьшается, а увеличивается.

Читайте также Такие сумки стыдно носить в 2023 году: от каких аксессуаров нужно немедленно отказаться

Часто брендовые сумки ассоциируются у нас с известными лицами. Так, культовая стеганная сумка Chanel 2.55 напоминает нам об основательнице бренда Коко Шанель, Hermes Birkin об актрисе Джейн Биркин, а Lady Dior – о принцессе Диане.

Сумка Chanel 2.55

Кожаная прямоугольная сумка – самая знаменитая в мире. Знаковая сумка свое название носит с момента создания. Коко Шанель создала ее в феврале 1955 года. Это была первая стеганная сумка на длинной цепочке. Модельер представила ее миру в своем любимом черном цвете. Впрочем, уже через год после спроса кожаной модели, появились сумки из джерси, шелка и кожи крокодила.



Культовые модели сумок, которые не выйдут из моды / Фото из Pinterest



Культовые модели сумок, которые не выйдут из моды / Фото из Pinterest

Сумка Hermès Birkin

Историю названия этой сумки, вероятно, знают уже все. В 1984 году французская актриса Джейн Биркин летела в Лондон и очутилась на соседних местах с представителем правления Hermès Жаном-Луи Дюмой. Во время полета из сумки Джейн выпали ее вещи, тогда Жан-Луи подумал, что сумка должна содержать удобные карманы, но Hermès не изготовляли сумки с карманами.

Уже через месяц Джейн Биркин была приглашена в головной офис, где ей предложили эскиз сумки. С тех пор прошло несколько десятков лет, а такая сумка не теряет популярности. Ее цена стартует от 9 тысяч долларов, а чтобы ее приобрести, нужно записаться в очередь и ждать несколько месяцев.



Культовые модели сумок, которые не выйдут из моды / Фото из Pinterest



Культовые модели сумок, которые не выйдут из моды / Фото из Pinterest

Сумка Lady Dior

Знаменитая сумка Lady Dior навсегда связана с леди Дианой. Именно она впервые показала эту сумку миру. Принцесса Диана обожала эту лаконичную сумку и часто появлялась с ней на светских мероприятиях.

Легендарный аксессуар с плетеным узором Cannage и архитектурными формами – воплощение совершенства модного дома. Сумка переходит из коллекции в коллекцию и появляется в разных цветах и размерах.



Культовые модели сумок, которые не выйдут из моды / Фото из Pinterest



Культовые модели сумок, которые не выйдут из моды / Фото из Pinterest