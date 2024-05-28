Топ-труба – самый элегантный верх лета 2024: как его надо стильно носить

В этом сезоне шелковый топ из платка или облегающий топ-труба стали фаворитами многих модниц. Такие топы в жаркую погоду чрезвычайно востребованы, поскольку позволяют телу комфортно себя чувствовать.

Открытые, легкие и базовые вещи становятся все более актуальными. Если в вашем гардеробе уже есть классические майки и футболки, тогда остается только добавить красивый летний топ, который называется "труба" для дополнения многочисленных летних образов.

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Топ-труба – актуальная вещь на лето 2024

Этот топ плотно прилегает к груди и закрывает ее. Он не имеет бретелей и позволяет девушкам демонстрировать ключицы.

Такую вещь уже имеют в своих гардеробах Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, Эмили Ратаковски, Сидни Суини, Зои Кравиц и многие другие. Топ на самом деле ассоциируется с модой 90-х и нулевых. Когда-то его носила в фильме "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу.

Уже в этом году инфлюенсеры и дизайнеры работают с топом в современном прочтении.



Трендовый топ на лето / Фото из инстаграма Хейли Бибер

Многие бренды представили изделия в стиле нулевых, которые выглядят непринужденно и празднично со штанами или джинсами. В основном топы представлены в геометрическом красочном принте с деконструкцией. Дизайнеры добавили игривые и романтические банты, которые уже несколько сезонов доминируют в fashion-индустрии.



Модные топы на лето 2024 / Фото L'officiel



Красивые топы на лето 2024 / Фото L'officiel

Базовые однотонные топы сочетайте с шортами, джинсами-бермудами или любым другим для вас низом. Также топы могут заменять корсеты и сочетаться с шелковыми платьями миди. Выбирайте топ под цвет юбки, создавая монохромный look. Вдохновение можете черпать в Хейли Бибер или других трендсеттерах, которые любят носить такие топы.

В сети уже можно заметить, как модницы выбирают альтернативу и завязывают на теле шелковый платок, который служит вместо топа. Выглядит такая вещь довольно свежо и интересно.