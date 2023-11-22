Модные фишки образов, которые подарят вам особый вид: впечатляющая подборка
Источник:инстаграмм @stylist.inna
Иногда для стильных образов нам не хватает эффектных дополнений, которые мы можем создать благодаря определенным аксессуарам или нарядам. Украинская стилистка рассказала о модных фишках, которые мы можем применить в своих аутфитах.
Чтобы подобрать то, что вам больше всего будет подходить, важно учитывать свой стиль и образ жизни. Важно понимать, что выбранная вами одежда подойдет для офиса, свидания или важной встречи.
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Стилистка советует экспериментировать с разными вещами и их сочетаниями. Присмотритесь к тому, что вам нравится и заставляет чувствовать себя в одежде уверенно и комфортно.
Когда вы будете иметь хорошее представление о своем стиле, вы сможете использовать модные фишки, чтобы подчеркнуть его и сделать свой образ более интересным,
– отметила стилистка.
Подчеркивайте свои образы ремнями, но важно, чтобы он свисал, а сам акцент был на талии. Для удобства вы можете сделать ставку на пуховики с поясами, хвостик которого свисает вниз.
Удачно сочетающиеся стильные вещи / Фото инстаграмм @stylist.inna
Зимой для эффекта многослойности совмещайте джемпер поло с жакетом. Вы не только создадите дополнительный слой тепла, но и усовершенствуете свой аутфит.
Удачно сочетающиеся стильные вещи / Фото инстаграмм @stylist.inna
Если вы наблюдали за выходами звезд стрит-стайла, то могли заметить, как в моду вошли вытянутие рукава нижнего слоя одежды. Чаще фешионисты используют для этого приема рубашку или свитер.
Удачно сочетающиеся стильные вещи / Фото инстаграмм @stylist.inna
Завязанная рубашка на талии – хит этого сезона. Не бойтесь зимой довершать образ со свитером и пуховиком рубашкой в клетку. Она придаст ауфиту особую изюминку.
Удачно сочетающиеся стильные вещи / Фото инстаграмм @stylist.inna
Деним в 2023 году стал очень популярен, поэтому в зимнее время вы можете применить его к своим аутфитам и соединить с жакетом.
Удачно сочетающиеся стильные вещи / Фото инстаграмм @stylist.inna