Кайли Дженнер запускает собственный бренд одежды: как выглядит первая коллекция

Инфлюэнсер и бизнес-вумен Кайли Дженнер решила расширить свой бизнес. Звезда успешно запустила свою косметическую империю и решила создать собственный бренд одежды с названием "khy".

На инстаграмм-странице, за которой следят почти 300 тысяч подписчиков, уже появились первые вещи бренда.

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Сначала знаменитость заинтриговала всех фотографией в кожаном тренче. Кайли Дженнер надела его на голое тело и завершила красными лакированными туфлями.



Наряды из новой коллекции "khy" / Фото инстаграмм @khy

О бренде "khy" известно очень мало, впрочем уже есть информация о том, что первая коллекция будет доступна в продаже с 1 ноября. Ассортимент будет состоять из обжатых платьев и топов, брюк, юбок и тренчей из экокожи.

Создавая коллекцию Кайли Дженнер вдохновлялась своим собственным гардеробом. Размерная сетка вещей будет достаточно широкой – от XXS до 4XL. Что интересно, миллионерша поставила на свой наряд очень демократичные цены. Наряды от Кайли Дженнер максимально будут стоить 200 долларов.



Наряды из новой коллекции "khy" / Фото инстаграмм @khy



Наряды из новой коллекции "khy" / Фото инстаграмм @khy



Наряды из новой коллекции "khy" / Фото инстаграмм @khy

В 2019 году Кайли стала самой молодой миллиардершей в мире – первый миллиард долларов она заработала до 21 года. У самой молодой сестры клана Кардашян-Дженнер есть 4 успешных бизнеса: Kylie Cosmetics, Kylie Skin, Kylie Swim и Kylie Baby

Какие бренды одежды основали сестры Кардашян-Дженнер

Ким Кардашян

В 2019 году Ким Кардашян запустила собственный бренд Skims, выпускающий обжатое женское белье и домашнюю одежду в нюдовых оттенках.

Хлоя Кардашян

В 2016 году Хлоя Кардашян запустила бренд Good American, специализирующийся на джинсовой одежде.

Кендалл Дженнер

Супермодель Кендалл Дженнер в 2021 году стала креативной директор онлайн-ритейлера FWRD, впрочем собственный бренд одежды не запустила.