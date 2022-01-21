Кайя Гербер очаровала роскошным платьем с пайетками и белым воротником от Celine

20-летняя дочь известной супермодели Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе предстала в элегантном образе. Девушка примерила платье от французского Модного дома Celine.

Кайя Гербер не только хорошо зарекомендовала себя в модельном мире, но и получила роли в кино, основала книжный клуб, а также занимается благотворительной деятельностью.

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19 января девушку пригласили стать ведущей арт-шоу. Кайя модерировала благотворительный аукцион, целью которого стал сбор средств для детского госпиталя St. Jude в Лос-Анджелесе.

На важный благотворительный вечер Кайя надела сдержанное элегантное платье черного цвета. Платье на длинный рукав с юбкой плиссе было полностью усыпано пайетками. Изделие дополняли белоснежный воротник и белые манжеты. К золотистым пуговицам она подобрала тонкие серьги и золотые часы.

Минималистичный образ модель завершила черными босоножками. Стилисты сделали ей укладку с легкими локонами, а визажисты подчеркнули макияжем ее естественную красоту.



Роскошный образ Кайи Гербер / Фото с Getty Images