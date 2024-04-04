Они невероятные: как выглядят трендовые юбки весны 2024

Первое тепло заставляет нас обратить внимание на такую вещь как юбка, которая занимает важную позицию в трендах на 2024 год. Юбки появились почти в каждой линейке бренда. Для нового сезона бренды предложили немало новых фасонов – от пышных плиссированных юбок до кожаных моделей карандашей.

А еще дизайнеры нашли для себя новое увлечение – прозрачные ткани и перенесли их на юбки. Проведя анализ представленных коллекций, советуем обратить внимание на главные тренды юбок, чтобы вам легче было ориентироваться в том, что именно сейчас является модным.

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Кожаные юбки

Кожа продолжает быть главным игроком на модной арене в этом году. Едва ли не в каждой линейке одежды разных брендов были представлены юбки из кожи. На самом деле их можно назвать вечной вещью, которая с годами не будет терять популярности и актуальности. А еще ее можно легко скомбинировать в различных образах.

Дизайнеры сделали акцент на базовых цветах: черном, молочном или сером. Сочетайте такие юбки весной с короткими топами, жакетами и рубашками и не забывайте о сочетании кожи, миксуя разные фактуры.



Красивые юбки на весну 2024 / Фото Elle

Прозрачные юбки

Тренд на прозрачность в 2024 году распространился не только на платья, но и на юбки. Модные эксперты говорят, что такой вариации вещей из полупрозрачных вещей модная индустрия не видела уже давно.

Сочетайте такую юбку с тренчем, пальто или полупрозрачным верхом – свитером или лонгсливом.



Трендовые юбки на весну 2024 / Фото Elle

Юбки А-силуэта

Обращайте в этом сезоне внимание на пышные длинные юбки А-силуэта, которые отсылают к 50-м годам и стилю New Look, который ввел Кристиан Диор. Тонкая затянутая талия и объемный низ – ключевые элементы, которые выделяют такие юбки.



Модные юбки на весну 2024 / Фото Elle

Плиссированные юбки

Эти юбки были очень популярными несколько лет назад, потом внезапно угасли, а теперь снова возродились. Впрочем в моде теперь не длина макси, а варианты в размере мини.



Трендовые юбки на весну 2024 / Фото Elle

Все юбки прекрасно сочетаются с любой обувью: балетками, лоферами, кроссовками или босоножками. А еще не забывайте об актуальной верхней одежде и стилизуйте юбки с бомберами, кожанками, тренчами и пальто.