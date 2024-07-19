За 17 тысяч гривен: Минди из "Эмили в Париже" в новом сезоне надела кепи от Ruslan Baginskiy

В четвертом сезоне популярного сериала "Эмили в Париже" появится кепи от украинского бренда Ruslan Baginskiy. Головной убор украсит образ Минди Чен, одной из главных героинь сериала, которую играет актриса Эшли Парк.

Отметим, что ранее звезды "Эмили в Париже" публично поддерживали Украину. Так, на фестиваль Paley Fest Лили Коллинз и Эшли Парк надели парный аутфит в цветах украинского флага.

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Теперь Эшли Парк появилась в объективе в кепи мятного цвета с хрустальными украшениями. Этими кадрами на своей странице уже поделился бренд.

Все внимание на 4 сезон "Эмили в Париже" и Мэнди, которая носит шляпу RB,

– отметили под фото.

Первая часть четвертого сезона "Эмили в Париже" выйдет 15 августа, а вторая часть – 12 сентября.

Заметим, на сайте бренда стоимость такой фуражки, как у Менди, составляет более 17 тысяч гривен.



Головной убор от Руслана Багинского / Скриншот с сайта

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Эшли Парк выбирает головные уборы от украинского бренда Ruslan Baginskiy. Еще в 2022 году актриса прогулялась по улочкам Рима в элегантном образе, изюминкой которого стал сатиновая фуражка голубого и синего цветов. Особое внимание привлекала монограмма RB, выложенная кристаллами.