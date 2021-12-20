Эльза Хоск вышла на прогулку в самом модном трикотажном костюме зимы: стильные фото

Манекенщица Эльза Хоск обожает модные вещи, поэтому часто показывает в своем инстаграме стильные аутфиты. Недавно знаменитость показала трендовую вещь осени – трикотажный костюм в сдержанном сером цвете.

Эльза Хоск почти ежедневно выходит на прогулку со своей дочкой Тууликки, демонстрируя своим поклонникам интересные образы. Шведка представляет собой настоящую икону стиля и разбирается во всех трендах.

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Блондинка знает, что в зимнем сезоне среди костюмов преобладает материал трикотаж, поэтому выбрала стильное изделие, идеально подходящее для холодного времени года. Во время недели моды дизайнеры показали немало эффектных костюмов, состоящих из юбки и кардигана.

Образ Эльзы Хоск

Манекенщица надела на прогулку в пригороде Лос-Анджелеса белую базовую майку. Сверху она накинула удлиненный кардиган и надела юбку миди серого цвета. Костюм модель выбрала из известного польского бренда Magda Butrym.

Эльза завершила аутфит укороченной кожаной курткой и ботинками на шнуровке от Chanel за 2900 долларов. Главной изюминкой образа стала винтажная сумка черного цвета Kelly 28 Retourne от Hermès.

Шведка распустила кудрявые волосы и добавила в свой аутфит один из любимых аксессуаров – черные солнцезащитные очки.

Трендовый образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели

Трендовый образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели

Трендовый образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели