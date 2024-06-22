Роскошная Эльза Хоск показывает, как носить летом топ с джинсами: безупречный образ

Шведская модель Эльза Хоск в очередной раз очаровала сеть стильным образом. Манекенщица показала своей 8-миллионной аудитории в инстаграме новое фото, на котором позировала в красивом образе.

Бывшая модель бельевого бренда Victoria's Secret Эльза Хоск активно ведет свою страницу в инстаграме. Она почти ежедневно придумывает интересные образы и диктует поклонникам новые тренды. Для июньской погоды манекенщица показала нежный аутфит.

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На своем примере Эльза показала, как можно удачно обыграть топ или джинсы. Для всех своих поклонников она продемонстрировала волшебный городской аутфит.

Образ Эльзы Госк

Красавица надела белый топ с широкими бретелями и белыми веревками в виде декорации от собственного бренда HELSA. Красивый верх модель дополнила базовыми голубыми джинсами на низкой посадке.

Свой look Эльза Госк дополнила большой черной сумкой и эффектным макияжем в коричневых тонах. Топ – это идеальный наряд на летнее время, особенно когда на улице очень жарко. К топу можно подобрать любой низ – от юбки до шорт или брюк, однако именно джинсы больше всего подходят для создания кэжуального аутфита.

Большие и габаритные сумки являются настоящим летним хитом, поэтому берите пример с Эльзы и также завершайте похожие образы такой сумкой. Ее можно брать в офис и класть туда ноутбук или отправляться с ней на пляж, или бассейн, поскольку там поместится полотенце, сменная обувь и все необходимые вещи для отдыха.