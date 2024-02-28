Эльза Хоск надела трендовый костюм 2024 года: как он выглядит

Известная шведская модель Эльза Хоск посетила модный показ Saint Laurent. Для светского выхода блондинка выбрала стильный наряд, который в этом году будет особенно популярным.

Почти ежедневно Эльза Хоск делится с подписчиками модными образами. Модель самостоятельно стилизует аутфиты и показывает в чем выходит на прогулку или по делам.

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Также знаменитая манекенщица является частой гостьей на показах, поэтому для светского события примерила эффектный наряд.

Образ Эльзы Хоск

На показ Saint Laurent Эльза Хоск пришла в прозрачной майке в горошек с большим разрезом в зоне декольте. Под низ блондинка даже не надела бюстгальтер.

Модель дополнила низ юбкой до колен с черным кожаным поясом. Сверху она надела маскулинный жакет с большими плечами. Костюм Эльза Хоск выбрала с вертикальными полосками, которые считаются очень популярными на костюмах в 2024 году.

Свой аутфит Эльза Хоск дополнила коричневыми лакированными туфлями. Волосы знаменитость зачесала в пучок и продемонстрировала еще одну тенденцию среди аксессуаров.



Модный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграм-сторис модели

Знаменитость надела массивные золотистые серьги в виде цветка. Именно бренд Saint Laurent возродил моду на украшения в духе 80-х годов. Такие серьги имеют все шансы стать популярными в новом сезоне.

Голубоглазая модель подчеркнула взгляд тонкими стрелками, а пухлые губы накрасила темно-красной помадой.



Модный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма модели

Добавим, что на показе Saint Laurent была также Оливия Уайльд. Она пришла в откровенном аутфите, который удивил ее фанатов.