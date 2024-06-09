Как одеться на прогулку по городу: интересный образ показывает Эльза Хоск

Шведская модель Эльза Хоск не перестает удивлять безупречными образами. 35-летняя знаменитость опубликовала новый кадр, на котором предстала в белом наряде с зелеными аксессуарами.

Инфлюенсерка с 8-миллионной аудиторией в инстаграме постоянно делится с фанатами модными образами. Эльза показывает, как можно одеться на вечеринку, прогулку недалеко от дома и что выбрать для городского выхода.

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Недавно шведская модница подготовила для своей многомиллионной аудитории модный look, который сможет примерить каждая девушка для прогулки по городу. Образ Эльзы Хоск идеально подойдет для летних дней.

Стильный аутфит Эльзы Госк

Голубоглазая блондинка надела на прогулку белоснежный лонгслив, который дополнила белой юбкой в рюши, которая в этом сезоне является особенно популярной. Образ Эльза дополнила белыми носками и черными балетками Мэри Джейн.

Интересный образ модель решила довершить зеленой бейсболкой и сумкой того же цвета от бренда Hermes. Эльза распустила волосы, уложила их в кудри и надела круглые золотые серьги. На руку модель выбрала несколько других браслетов в золотом и серебряном цвете и часы.



Стильный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма модели

В серии фотографий Эльза даже показала, как эффектно создать монохромный образ из белых вещей. Она надела белоснежную шифоновую рубашку, которую соединила вместе с атласной мини-юбкой из шелка. На низ она надела белые колготки и мюли на каблуках с острым носком. Образ модели дополнила фактурная белая сумка.



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели

Что известно об Эльзу Хоск

Шведка с 11 лет начала модельную карьеру. Девушка появлялась в модных глянцах и принимала активное участие в фотосессиях. В 2015 году Эльза стала "ангелом" Victoria's Secret, а в 2018 году прославилась тем, что представила шедевральное белье из серебра и бриллиантов Fantasy Bra стоимостью 1 миллион долларов.

Эльзу Хоск начали приглашать к сотрудничеству различные бренды. Она сотрудничала с Dior, Dolce & Gabbana, H&M, Levi's, Sandra Backlund, Schutz и многими другими марками. В конце 2020 года модель переехала из Нью-Йорка в пригород Лос-Анджелеса. В феврале 2021 года она родила дочь Тууликки и полностью посвящает ей свое время, не забывая о моде. Шведка почти ежедневно делится с поклонниками модными образами.