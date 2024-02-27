Сексуальная секретарша 70-х: Эльза Хоск надела платье в принт питона

Эльза Хоск не обходится и дня без модного образа. Манекенщица каждый раз придумывает стильные аутфиты и показывает их своей 8-миллионной аудитории. На этот раз блондинка продемонстрировала выход в платье с очень необычным принтом.

Шведская модель Эльза Хоск считается одной из самых стильных девушек бельевого бренда Victoria's Secret. Она хорошо разбирается в трендах, любит показывать интересные образы в различных стилях и даже основала собственный бренд одежды Helsa Studio.

Интересно Селена Гомес поразила выбором платья на кинопремии SAG Awards: роскошный выход

Образ Эльзы Хоск

Знаменитость надела особое платье из новой коллекции бренда Diane von Furstenberg, которую посвятили 50-летию выхода платья на запах. Бренд создал эксклюзивную капсульную коллекцию со смелым принтом Brown Python.

Едва ли не первым платье из новой коллекции примерила на себе Эльза Хоск. Она выбрала для себя длинное платье с трехчетверточными рукавами. Платье удачно подчеркнуло стройную талию модели и даже сумело визуально удлинить силуэт.

Особенностью наряда был довольно необычным принт питона, который не часто используют в создании образа. Аутфит манекенщица дополнила светло-коричневыми туфлями с острым носком, массивными солнцезащитными очками с коричневой оправой и бархатной сумкой коричневого цвета.

Показываю вам сексуальную секретаршу 70-х на праздновании 50-летия культового платья с запахом,

– написала Эльза Хоск.



Эльза Хоск показала интересный образ / Фото из инстаграма модели

Чем известен бренд Diane von Furstenberg

77-летняя дизайнер Диана фон Фюрстенберг основала свой бренд в 70-х годах с одноименным названием Diane von Furstenberg. Долгое время коллекции марки считаются образцом гламурного и богемного шика. Главным ключевым изобретением дизайнера стали платья на запах, которые держатся с помощью вшитого пояса. Именно Диане фон Фюрстенберг принадлежит творение такого фасона платья, которой исполнилось 50 лет с момента ее основания.