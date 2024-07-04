Эльза Хоск выбирает купальник и комбинезон одного цвета: стильный урок от шведской модницы

Летом все звезды активно используют шанс попасть на пляж. Особенно часто отдыхают на пляже знаменитости и демонстрируют свою фигуру. Шведская манекенщица Эльза Хоск продемонстрировала интересный look созданный в одном цвете.

Эльза Хоск не пропустила возможности прогуляться по побережью в стильном аутфите. Молодая мамочка имеет безупречные формы, поэтому на своем примере показывает, как может выглядеть женщина после рождения ребенка.

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Впрочем основным акцентом в инстаграме Эльзы Госк, за которым следят более 8 миллионов пользователей, является демонстрация интересных образов.

Роскошный летний look Эльзы Хоск

Шведская красавица показала, как удачно сочетать на пляже купальник с головным убором и основным нарядом. Ярая модница надела розовый купальник с классическим бра и бикини из блестящей ткани и дополнила его розовой кепкой от бренда Ralph Lauren. Головные уборы очень важны на пляже, чтобы солнце не нагрело голову, а солнечные лучи не выжгли волосы.

К своему аутфиту в розовых тонах Эльза подобрала вельветовый комбинезон в ярком оттенке Barbie. Эта вещь в паре с купальником и кепкой выглядела просто невероятно.

Судя по гардеробу манекенщицы, она немало денег тратит на наряды, впрочем такое многообразие одежды дает ей возможность создавать интересные образы и учить модно одеваться огромное количество девушек.