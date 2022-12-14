6 модных свитеров на зиму: стильные образы показывает Эльза Госк

Модель Эльза Госк обожает интересные и стильные образы. Манекенщица имеет в своем гардеробе немало модных вещей, которые умеет удачно стилизовать. Ее аутфиты достаточно легко повторить, поэтому предлагаем вам вдохновиться эффектными образами на зиму.

Шведская модница Эльза Госк и дня не обходится без стильного образа, пишет 24 канал. Манекенщица каждый раз придумывает интересные аутфиты и демонстрирует их своей 8-миллионной аудитории.

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Эльза Госк – самый стильный "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret. Она хорошо разбирается в трендах и любит сочетать разные стили одежды в своих аутфитах, впрочем кежуальные образы – самые любимые.

Манекенщица часто диктует поклонникам тренды моды. На каждой ее фотографии можно найти отдельные элементы гардероба, которые пользуются особой популярностью среди трендсеттеров.

Fashion 24 собрал несколько стильных образов шведки на основе свитеров и вололазок, которые можно примерить зимой и создать стильный образ.

Знаменитость создала многослойный образ благодаря голубой рубашке и укороченному свитеру с горловиной. Сверху Эльза надела клетчатый жакет и брюки в мелкую клеточку. Стильный образ девушки дополнила сумкой коричневого цвета. Если в вашем гардеробе есть укороченный свитер, попробуйте стилизовать его по примеру Эльзы Госк.

Белая базовая водолазка – неизменная вещь в нашем гардеробе. Модель сумела довершить классический аутфит, дополнявший черный жакет и брюки стильным аксессуаром – белым бантом на волосах. Выглядит такой look очень мило, а интересная деталь его освежает.

Удлиненный вязаный свитер от ISABEL MARANT Эльза Госк решила примерить соло. Она дополнила его длинными кожаными ботфортами на каблуке и кремовой сумкой.

Бежевый свитер – классика, которая не выйдет из моды. Такое изделие блондинка дополнила базовыми элементами гардероба, которые есть у каждой девушки – голубой mom-джинсами и сапогами на каблуке.

Также у каждой девушки есть базовая чёрная водолазка. Чтобы разнообразить образ, добавьте несколько золотистых украшений, как это сделала модель.

Яркие свитера еще не теряют своей популярности, поэтому без колебаний выбирайте что-нибудь интересное к своему гардеробу. Вы сможете соединить яркий свитер с брюками, джинсами или лосинами.