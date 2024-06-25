Элина Свитолина надела вышиванку от украинского бренда на Евро-2024: фото роскошного образа

Известная теннисистка Элина Свитолина появилась на матче украинской сборной. На стадион знаменитость пришла в красивом наряде –вышиванке, которую приобрела от украинского бренда.

Свитолина приехала в Германию, в Дюссельдорф, на матч украинской сборной против Словакии, который состоялся 21 июня. Отметим, что Сборная Украины победила сборную Словакии со счетом 2-1 во втором матче на Евро-2024.

Читайте также Тина Кароль покорила фанатов роскошной фотосессией в саду: невероятные фотографии

Перед матчем теннисистка сделала совместное фото с президентом УАФ Андреем Шевченко и продемонстрировала всем свой нежный аутфит.

Безупречный образ Элины Свитолиной

Блондинка надела базовые черные брюки, которые соединила с изящной бежевой вышивкой от украинского бренда Etnodim. Элина Свитолина выбрала для себя красивую рубашку из новой коллекции "Своя сорочка".

Выбор в бохо-стиле создан из льняного материала. Она создана в трендовом оттенке топленого сливочного масла и усеяна по рукавам вышитыми цветами и разнотравьем, которые растут на сухих южных степях. Бренд посвятил вышиванку этнографическому региону Буджак (Южная Бессарабия). На сайте бренда вышитая рубашка стоит 8 тысяч гривен.



Элина Свитолина в вышиванке / Фото из инстаграма теннисистки



Элина Свитолина показала красивый образ в вышиванке / Фото из инстаграма теннисистки

Что известно о бренде Etnodim

Киевский бренд обращается к украинской этнической тематике, предлагая ассортимент вышитых рубашек для мужчин, женщин и детей. К тому же дизайнеры создают различные вышитые платья и даже аксессуары. В частности, льняные сумки с вышитым орнаментом диких животных.

В сотрудничестве с журналом Marie Claire ETNODIM представил рубашку, вдохновленную стилем Елизаветы Скоропадской. Модный бренд также создал вышиванку, отдавая дань уважения украинскому национальному инструменту – бандуре, а также чествуя художника Василия Корчинского, известного своими иллюстрациями к "Теням забытых предков".