Світоліна приїхала в Німеччину, у Дюссельдорф, на матч української збірної проти Словаччини, який відбувся 21 червня. Зазначимо, що Збірна України перемогла збірну Словаччини з рахунком 2-1 у другому матчі на Євро-2024.

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Перед матчем тенісистка зробила спільне фото з президентом УАФ Андрієм Шевченком та продемонструвала всім свій ніжний аутфіт.

Бездоганний образ Еліни Світоліної

Білявка одягнула базові чорні штани, які поєднала з витонченою бежевою вишиванкою від українського бренду Etnodim. Еліна Світоліна обрала для себе красиву сорочку з нової колекції "Своя сорочка".

Вибір у бохо-стилі створений з лляного матеріалу. Вона створена у трендовому відтінку топленого вершкового масла та всіяна по рукавах вишитими квітами та різнотрав’ям, які ростуть на сухих південних степах. Бренд присвятив вишиванку етнографічному регіону Буджак (Південна Бессарабія). На сайті бренду вишита сорочка коштує 8 тисяч гривень.



Еліна Світоліна у вишиванці / Фото з інстаграму тенісистки



Еліна Світоліна показала красивий образ у вишиванці / Фото з інстаграму тенісистки

Що відомо про бренд Etnodim

Київський бренд звертається до української етнічної тематики, пропонуючи асортимент вишитих сорочок для чоловіків, жінок та дітей. До того ж дизайнери створюють різноманітні вишиті сукні й навіть аксесуари. Зокрема, лляні торбинки з вишитим орнаментом диких тварин.

У співпраці з журналом Marie Claire ETNODIM представив сорочку, натхненну стилем Єлизавети Скоропадської. Модний бренд також створив вишиванку, віддаючи шану українському національному інструменту – бандурі, а також вшановуючи художника Василя Корчинського, відомого своїми ілюстраціями до "Тіней забутих предків".