Собираем гардероб на декабрь: 7 стильных образов от известных it-girls

Началась зима, а это значит, что наши образы сейчас невозможно представить без теплых и уютных вещей и самой популярной верхней одежды – шубы и дубленки. Что предлагают носить в декабре знаменитые инфлюэнсеры – читайте дальше.

Благодаря разнообразию верхней одежды на зиму, к которым относятся пуховики (разных длин, фасонов и цветов), шубы, дубленки и теплые пальто, можно создать немало стильных образов.

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Создавая базу вещей на зиму, рекомендуем вам приобрести теплые водолазки классических цветов, вязаные кардиганы, джинсы, брюки в сером и белом цвете, теплое пальто, шубу и дубленку.

Также не забудьте о такой важной вещи, как аксессуары, придающие образу особой изюминки. Добавьте в свой гардероб теплый шарф, шапку и перчатки. Также не забывайте об актуальной сумке, которая дополнит вашу верхнюю одежду и интересные атрибуты для вашего стильного аутфита – меховые наушники или супермодную балаклаву.

Трикотажное платье и пальто

Французская инфлюэнсерша Жюли Феррари примерила на себе трикотажное платье в рубчик белого цвета, дополнившееся высокими белыми гетрами. Модница надела короткое пальто и довершила образ высокими черными сапогами.

Цветная шуба и мунбуты

Если сочетание обычного базового свитера и джинсов вам кажется слишком простым, попробуйте разнообразить образ благодаря цветной шубе и мунбутам. В этом году первенство занимают дутики и угги, впрочем, мунботам также есть место в модных образах.

Пальто и угги

Украинская стилистка Марина Мартынов показывает, что зимой не стоит бояться белого цвета, поэтому одела брюки, которые соединила с коричневыми уггами. Сверху она примеряла пальто в оттенке кемел и завершила look стильным шарформом с помпонами.

Длинная дубленка и угги

В этом году в тренде будут длинные дубленки, так что модные инфлюэнсеры примеряют на себе эту стильную верхнюю одежду. Выбирайте под низ серый total look, состоящий из свитера и брюк. Сверху одевайте коричневую дубленку, совмещая ее с уггами.

Дубленка и кожаные штаны

Инфлюэнсер и дизайнер Таня Парфильева одевает этой зимой свитер с горловиной белого цвета, черные кожаные брюки и черные угги. Ее образ дополнила черная дубленка, шапка и сумка тисненая под крокодиловую кожу.

Шуба и пушистые наушники

Фешиониста Алина Френдий примеряла на себе безупречную молочную шубу, соединённую с джинсами, коричневыми уггами и меховыми наушниками.

Пальто и спортивный костюм

Скандинавская стритстайл-звезда не боится совмещать спорт и кэжуал, поэтому примеряла на себе спортивный костюм, состоявший из свитшота и джогеров, довершая look коричневым пальто и шапкой с уггами в тон.