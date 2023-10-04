Как добавить осенью цветные вещи в свои образы: беспроигрышные примеры, которые достойны вашего внимания

Все мы знаем, что красный – хит сезона, впрочем, не только этот цвет можно применять в своих осенних аутфитах.

Если вы хотите добавить яркости монотонным осенним цветам, в основном состоящим из черного, серого и коричневого цвета, то рекомендуем присмотреться к образам бельгийской модницы, которая демонстрирует на себе красивые аутфиты, которые уже можно повторять на себе.

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Если вы уже составили свои базовые образы на осень, то все, что вам остается – добавить несколько цветовых акцентов. Это могут быть главные вещи в вашем гардеробе, такие как верхняя одежда – куртки или пальто, или аксессуары – шапка, шарф, перчатки или сумка.

Модная блоггерша сочетает желтую стеганную куртку с зеленым шарфом, к оранжевому свитеру подбирает носки в тон, стилизует классическое пальто с зеленой бейсболкой.



Осенние образы с яркими цветами / Фото инстаграмм @tinvcb



Осенние образы с яркими цветами / Фото инстаграмм @tinvcb



Осенние образы с яркими цветами / Фото инстаграмм @tinvcb

В тренде также остается оттенок металлик, так что инфлюэнсерша охотно соединила металлизированные лоферы с серебристой сумкой. Также она надела металлизированные туфли на каблуке вместе с сумкой-шопером.



Осенние образы с яркими цветами / Фото инстаграмм @tinvcb



Осенние образы с яркими цветами / Фото инстаграмм @tinvcb

Модница не боится экспериментов, поэтому смело надела длинное леопардовое пальто, которое не только соединила с красным шарфом, но и дополнила красными балетками и зеленой сумкой.



Осенние образы с яркими цветами / Фото инстаграмм @tinvcb

Серый total look девушка завершила салатовым шарфом, а синее укороченное пальто дополняет денимовой голубой кепкой.



Осенние образы с яркими цветами / Фото инстаграмм @tinvcb



Осенние образы с яркими цветами / Фото инстаграмм @tinvcb