В горах с мамой: Ирина Федишин показала фэмили-лук в патриотических костюмах

Певица опубликовала редкое семейное фото с отдыха. Вместе с семьей она поехала праздновать свой День рождения в Карпаты.

Украинская артистка поделилась фотографиями из Славского, что на Львовщине. На них она вместе с мамой позирует в домике с прекрасными видами на Карпаты.

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Образы певицы и ее мамы

Ирина и Леся Федишин сфотографировались в белых худи, украшенных вышивкой в виде сине-желтых колосков. Для низа они подобрали спортивные штаны в тон. Дочь на фото с вишневым маникюром, а мама – с синим.

"С мамой. Похожие?"

– спросила у подписчиков певица.

Вот, какими комплиментами засыпали ее комментаторы:

"Еще как похожи! Можно даже подумать, что перед нами стоят две сестрички-близняшки";

"Мама и доченька, Вы прекрасны. Такие красивые костюмчики, они Вам очень идут";

"Мама выглядит как сестричка, хорошенькие";

"Невероятно похожи! Любимые блондиночки".

Позже звезда опубликовала также пост, в котором она стоит в этом самом костюме, черных ботинках и бежевых перчатках.

День рождения в Карпатах

В горы Федишин поехала, чтобы отпраздновать свой 37-й День рождения. Она делилась фотографиями с букетом белых роз. На уже упомянутый белый спортивный костюм Ирина накинула темно-лазурный пуховик с меховым воротником.

Похожие, как две капли воды

Ранее Ирина Федишин уже делилась с поклонниками редким фото со своей мамой. Всех удивило то, насколько артистка похожа на самого родного человека. Они обе – блондинки и имеют похожий стиль в одежде. На фотографии певица позировала в синем костюме, а ее мама надела черный костюм.