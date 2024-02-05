В горах с мамой: Ирина Федишин показала фэмили-лук в патриотических костюмах
Источник:Ирина Федишин
Певица опубликовала редкое семейное фото с отдыха. Вместе с семьей она поехала праздновать свой День рождения в Карпаты.
Украинская артистка поделилась фотографиями из Славского, что на Львовщине. На них она вместе с мамой позирует в домике с прекрасными видами на Карпаты.
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Образы певицы и ее мамы
Ирина и Леся Федишин сфотографировались в белых худи, украшенных вышивкой в виде сине-желтых колосков. Для низа они подобрали спортивные штаны в тон. Дочь на фото с вишневым маникюром, а мама – с синим.
"С мамой. Похожие?"
– спросила у подписчиков певица.
Вот, какими комплиментами засыпали ее комментаторы:
- "Еще как похожи! Можно даже подумать, что перед нами стоят две сестрички-близняшки";
- "Мама и доченька, Вы прекрасны. Такие красивые костюмчики, они Вам очень идут";
- "Мама выглядит как сестричка, хорошенькие";
- "Невероятно похожи! Любимые блондиночки".
Позже звезда опубликовала также пост, в котором она стоит в этом самом костюме, черных ботинках и бежевых перчатках.
День рождения в Карпатах
В горы Федишин поехала, чтобы отпраздновать свой 37-й День рождения. Она делилась фотографиями с букетом белых роз. На уже упомянутый белый спортивный костюм Ирина накинула темно-лазурный пуховик с меховым воротником.
Похожие, как две капли воды
Ранее Ирина Федишин уже делилась с поклонниками редким фото со своей мамой. Всех удивило то, насколько артистка похожа на самого родного человека. Они обе – блондинки и имеют похожий стиль в одежде. На фотографии певица позировала в синем костюме, а ее мама надела черный костюм.