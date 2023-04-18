Горячие тренды на весенне-летний период: эффектные вещи, которые вам понравятся

Весенне-летний период – лучшее время для экспериментов со стилем. Дизайнеры представили в этом сезоне действительно интересные тенденции, которые хочется примерить и вписать в свой гардероб.

В весенне-летнем сезоне доминируют разношерстные вещи, совершенно не похожие между собой, пишет 24 канал. Инфлюэнсеры примеряют на себе наряды от нежных бантов к псилированным вещам, а также миксуют змеиный принт с прозрачным нарядом.

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Банты

Если зимой модницы начинали украшать бантами прически и уже ускорять своими действиями весну в своих образах, то дизайнеры поместили банты на остроносе обуви и платья. Бантики могут украшать платье сзади, или на плечах вместо бретелей. Впрочем, если вы хотите примерить минималистичный образ, то прическа с бантиком добавит интересную изюминку вашему аутфиту.



Интересные трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest



Интересные трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest

Плиссирование

Выбирайте на весенне-летний сезон удобные и комфортные костюмы по плиссированию, в которых ваше тело очень дышит. Также можете сделать ставку на интересные кардиганы по плиссированию и добавить в свой гардероб плиссированную юбку. Это может быть удлиненная модель или мини-юбка в стиле Miu Miu.



Интересные трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest



Интересные трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest

Прозрачные ткани

Платья из прозрачного материала дают нашим аутфитам максимальной сексуальности, поэтому рекомендуем не обходить этот тренд стороной. Выбирайте длинные или короткие платья, сочетая их с элегантными туфлями и босоножками.



Интересные трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest



Интересные трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest

Змеиный принт

Все мы боимся анималистического принта, впрочем, как доказывают нам стритстайл-звезды, при правильной стилизации, вещи со змеиным принтом выглядят довольно таки интересно. В своем гардеробе брюки из змеиной кожи Кендалл Дженнер, Эльза Госк, Жизель Оливейра и Белла Хадид.



Интересные трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest



Интересные трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest