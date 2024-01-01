Инна Мирошниченко восхитила образом в кепи от бренда Ruslan Baginskiy: эффектный аутфит

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко поделилась с поклонниками новой фотографией. Она опубликовала итоговый пост и показала стильный аутфит.

Новое фото адвокатка опубликовала в своем инстаграмме, за которым следит более 130 тысяч подписчиков. Кадры для Инны Мирошниченко сделала фотографи Анастасия Ференчак.

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Образ Инны Мирошниченко

Инна позировала перед камерой фотографа в черном трикотажном платье длины миди и красном твидовом жакете с накладными карманами.

Образ адвоката дополнял головной убор – кепи от известного львовского дизайнера Руслана Багинского. Инна распустила волосы и завершила образ минималистическими серьгами.



Стильный образ Инны Мирошниченко / Фото из инстаграммы Инны Мирошниченко

До этой фотографии жена Тимура Мирошниченко опубликовала пост, в котором подытожила 2023 год.

Пост Инны Мирошниченко

А помните, как год назад 1 января в 00:20 мы выходили на балконы, улицы и пытались перекричать сирены? Когда пели ту же песню о **йле?

Когда мы не боялись (может это и слишком дерзко, потому что риск значительно выше, чем вероятность что-то доказать своим бодрым криком).

Но мы были злые, сплоченные и полные сил доказать, что у нас не украсть праздник.

Праздник в самые страшные времена…

Я желаю всем нам найти эти силы. И закончить год, как начали: полны веры, что добро победит зло.

Помните, что только ментально здоровые мы можем быть полезными и помогать тем, кто так сильно нуждается в этом: нашим защитникам, защитницам, детям и взрослым, которые теряют дороже всего.

Только сплоченные.

Обнимаю всех, кому тяжело.

Мы друг у друга!

Мы вместе.