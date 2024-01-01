Инна Мирошниченко восхитила образом в кепи от бренда Ruslan Baginskiy: эффектный аутфит
Источник:Инна Мирошниченко
Жена телеведущего Тимура Мирошниченко поделилась с поклонниками новой фотографией. Она опубликовала итоговый пост и показала стильный аутфит.
Новое фото адвокатка опубликовала в своем инстаграмме, за которым следит более 130 тысяч подписчиков. Кадры для Инны Мирошниченко сделала фотографи Анастасия Ференчак.
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Образ Инны Мирошниченко
Инна позировала перед камерой фотографа в черном трикотажном платье длины миди и красном твидовом жакете с накладными карманами.
Образ адвоката дополнял головной убор – кепи от известного львовского дизайнера Руслана Багинского. Инна распустила волосы и завершила образ минималистическими серьгами.
Стильный образ Инны Мирошниченко / Фото из инстаграммы Инны Мирошниченко
До этой фотографии жена Тимура Мирошниченко опубликовала пост, в котором подытожила 2023 год.
Пост Инны Мирошниченко
А помните, как год назад 1 января в 00:20 мы выходили на балконы, улицы и пытались перекричать сирены? Когда пели ту же песню о **йле?
Когда мы не боялись (может это и слишком дерзко, потому что риск значительно выше, чем вероятность что-то доказать своим бодрым криком).
Но мы были злые, сплоченные и полные сил доказать, что у нас не украсть праздник.
Праздник в самые страшные времена…
Я желаю всем нам найти эти силы. И закончить год, как начали: полны веры, что добро победит зло.
Помните, что только ментально здоровые мы можем быть полезными и помогать тем, кто так сильно нуждается в этом: нашим защитникам, защитницам, детям и взрослым, которые теряют дороже всего.
Только сплоченные.
Обнимаю всех, кому тяжело.
Мы друг у друга!
Мы вместе.