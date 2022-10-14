Победа скоро: украинский бренд Indposhiv выпустил платок с горящим Крымским мостом

Украинский бренд Indposhiv выпустил нагрудный платок с принтом взорванного и горящего Крымского моста.

Бренд мужской одежды уже не в первый раз выпускает символические платки, запомнившиеся всем украинцам во время войны.

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В апреле бренд Indposhiv представил коллекцию платков с иллюстрациями фотографий, разлетевшихся по всей стране и миру. На одном платочке проиллюстрировано разрушенное здание, без стены, но с элементом веры в то, что Украина победит и залатает эту рану "вышиванку".

На второй – эпизод с взорванным мостом в Ирпене, которым эвакуировалось мирное население. На третий – момент прощания людей на железной дороге, которые, возможно, больше никогда не увидятся.



Коллекция платков Indposhiv с военными иллюстрациями / Фото с Instagram

Теперь бренд мужской одежды презентовал новое изделие – платок с взорванным и горящим Крымским мостом, который Россия незаконно построила между аннексированным Крымом и материковой Россией.

Платок получил название "Crimean Bridge Bavovna" (Хлопок на Крымском мосту). К иллюстрации Indposhiv еще символически добавил иконку оранжевого цвета Pantone в цвет пламени, пылающего от взорванного моста.

С начала полномасштабной войны у нас всех есть символы. Впоследствии, мы скажем, что эти символы – наша лестница к победе. Мы в Indposhiv пытаемся зафиксировать все камешки, благодаря которым эта лестница строится. Наш платок Crimean Bridge Bavovna посвящен перелому, в прямом и переносном смысле. Комментарии излишни. Победа скоро! Слава Украине!,

– рассказала об идее нового платка дизайнер Катя Возианова.



Indposhiv выпустил платок с горящим Крымским мостом

В начале октября Indposhiv пригласил сняться для новой коллекции бренда адвоката и военного Маси Наема , получившего тяжелое ранение во время выполнения боевого задания на Востоке. Из-за ранения на фронте Маси остался без глаза. Он долго лечился, и только впервые во время съемок коллекции показал, как выглядит сейчас.