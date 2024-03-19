Хлои Кардашьян появилась в платье от украинского бренда Marianna Senchina: удивительный образ

Знаменитая инфлюенрка Хлои Кардашян очаровала своим новым образом. На презентацию витаминов своей сестры Кортни, знаменитость надела платье от дизайнера Марианны Сенчиной.

Хлои Кардашян уже не впервые появляется в вещах от украинских брендов. Время от времени модница выбирает для своих образов наряды, которые создают дизайнеры из Украины. Недавно Хлои в очередной раз поразила выбором одежды, поскольку выбрала волшебное платье от нашего бренда.

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Образ Хлои Кардашян

39-летняя американская звезда сериала "Семейство Кардашян" надела невероятно красивое платье в сиреневом цвете от бренда Marianna Senchina. Платье создано с трендовыми драпировками и с актуальным акцентом в виде цветка в зоне декольте.

Наряд Хлои выбрала для себя из весенне-летней коллекции 2024 года. Главной фишкой вещей является цветок и драпировка на большинстве созданного наряда дизайнера Марианны Сенчиной. На сайте бренда платье стоит более 30 тысяч гривен.



Хлои Кардашян в платье украинского бренда / Фото из инстаграма знаменитости

Платье на бретельках удачно подчеркивало пышные формы Хлои Кардашян. Сверху инфлюенсерка надела длинный шелковый халат также сиреневого оттенка, а дополнила аутфит фиолетовыми мюлями с блестками.



Хлои Кардашян в платье украинского бренда / Фото из инстаграма знаменитости

Звезда телевидения распустила белые волосы и уложила их в легкие волны. На ее лице, как всегда, был насыщенный мейк. Визажисты нанесли на веки коричневые тени, подчеркнули взгляд черными стрелками, а пухлые губы накрасили коричневой помадой.