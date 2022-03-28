Готовимся к победе Украины: 6 брендов с традиционными вышиванками – подборка стильных изделий

В Украине 33 дня идет война. Вся страна искренне верит в нашу победу, а каждый новый день приближает нас к концу войны. Готовясь к победе, советуем вам приобрести свою первую вышиванку, или пополнить коллекцию новым, стильным изделием.

Утро 24 февраля 2022 года навсегда изменило жизнь каждого украинца. Уже 33 дня наши защитники отважно борются за нашу свободу и мирное небо над головой, ежедневно вступая в тяжелую борьбу, чтобы освободить нашу землю от вражеских оккупантов.

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Все эти дни украинцы мечтают только об одном – победе. ВСУ прилагают все усилия, чтобы мы ее добыли и начали жизнь без ежедневных сирен, смогли спокойно спать и больше не слышны обстрелы.

Мечтаем, что нашу победу над рашистами мы все встретим в традиционных украинских нарядах – вышиванках. Если у вас еще ее нет, или же вы хотите приобрести новое изделие в свою коллекцию – советуем присмотреться к нашей подборке.

Птаха

Украинский бренд "Птаха" создает рубашки и платья с этнической вышивкой. В коллекции представлено немало рубашек и платьев в разных цветах и ​​разной длине. Кроме этого бренд шьет индивидуальные вышиванки по меркам покупателя и создает уникальный индивидуальный орнамент.

Folkmoda

Бренд предлагает вышиванку носить гораздо чаще, чем несколько раз в год. По словам бренда наряды в этно-стиле уже давно перестали ассоциироваться исключительно с праздничностью и торжественностью, ведь стали незаменимым элементом современного повседневного гардероба. Folkmoda советует одевать яркое вышитое платье с жакетом оверсайз, джинсовой курткой или с кедами или трендовыми маскулинными ботинками.

Edelvika

Украинский бренд Edelvika удивит вашим широким ассортиментом товара по доступным ценам. На сайте бренда вы сможете приобрести парные вышитые рубашки, вышитые платья и даже цветную плахту.

Недавно в рубашке от бренда Edelvika появилась мама изобретателя Илона Маска – модель и диетология Мэй Маск.

Ryabokon Factory

На сайте бренда Ryabokon Factory вы найдете классические вышитые сорочки в белом цвете, а также разноцветные изделия с объемными рукавами, которые сейчас очень популярны. Команда использует натуральные ткани: лен, батист, котон, а также вышивающие нити из 100% вискозы. Бренд также принимает индивидуальные заказы, поэтому сшьет вам эксклюзивную вышиванку.

2КОLYORY

Украинский бренд 2КОLYORY все орнаменты для рубашек и платьев находят в музейных фондах, частных коллекциях или сборниках вышитой литературы. Бренд придает большое значение символике узоров, являющихся современной интерпретацией древних украинских орнаментов. Вышиванки 2KOLYORY носят украинские телеведущие Соломия Витвицкая, Людмила Барбир, Янина Соколова и другие.

Etnodim

Бренд Etnodim не только создает вышитые сорочки, но и не дает погаснуть украинской истории. Украинский бренд создал вышиванку "Крым", в орнаментах которой изображен Крымский полуостров; вышиванку "Огонек" для тех девушек, которые еще не нашли свою пару; вышиванка "Слово" создана в знак памяти легендарной интеллигенции, находившейся в доме "Слово", построенном в Харькове специально для литераторов. Также в наличии есть вышиванка "Вареник" как символ украинской кухни.