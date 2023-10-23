Названы самые популярные головные уборы 2023: на что обратить внимание осенью

Осенью нам не обойтись без головных уборов. Часто на улице бывает ветрено и холодно, поэтому стоит ради собственного комфорта надевать головной убор.

Несмотря на погодные условия, головные уборы уже давно стали для нас неотделимым элементом гардероба и стильным аксессуаром. В подборке вы найдете для себя интересный головной убор, которым захотите довершить образ этой осенью.

К теме Антитрендовые серьги 2023 года: что давно вышло из моды

Меховая панама

С этого момента такой головной убор выполнен из экологических материалов. Он не только согреет вас, но и станет интересным аксессуарным дополнением к вашим образам.



Стильные головные уборы на осень / Фото Elle

Берет

Осенне-зимний сезон пропитан элементами романтики, так что не удивительно, что берет входит в список популярных головных уборов. Чтобы сделать образ более интересным – миксуйте с материалами и цветами.



Стильные головные уборы на осень / Фото Elle

Bucket hat

Уже второй осенне-зимний сезон традиционные летние шляпы не покидают подиумы.



Стильные головные уборы на осень / Фото Elle

Бейсболка

Кепка считается всесезонным головным убором, ведь сочетается не только с короткими футболками, но и зимними пуховиками. На осень можно выбирать классические бейсболки или с эффектом teddy.



Стильные головные уборы на осень / Фото Elle

Шапка бини

Невозможно представить себе осенний сезон без шапки бени, ведь они являются самым популярным головным убором в холодный сезон.



Стильные головные уборы на осень / Фото Elle

Балаклава

Этот головной убор не покидает модных тенденций, а лишь, напротив, только набирает обороты.



Стильные головные уборы на осень / Фото Elle