Топ-3 головных убора на осень, которие должна иметь каждая девушка

Если вы уже приобрели всю необходимую вам одежду на осень, то самое время подумать о том, какие наряды будут подходить к вашей верхней одежде.

Головные уборы прекрасно дополняют любой женственный образ, пишет 24 Канал. Летом головные уборы носят, чтобы уберечь волосы от палящего солнца, а осенью – от холода, ветра и дождя.

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Погодные условия часто портят состояние волос, поэтому ими следует пользоваться, чтобы оставаться с хорошей прической. Кроме того, головные уборы отвечают за другую не менее важную функцию – они удачно довершают наши аутфиты и добавляют им интересную изюминку.

Бейсболка

Кепка идеально подходит для первой половины осени. Она хорошо сочетается со спортивными костюмами, свитшотами и жакетами. Обратите внимание на базовые оттенки кепок, которые вы сможете стилизовать с любыми цветами.

Шапка бини

Ближе к ноябрю шапки займут ведущее место в гардеробах модниц. Этот головной убор достаточно удобен и подходит под разнообразные куртки, бомберы, кожанки и жилеты.

Берет

Такой головной убор идеально подходит к пальто. Они теплые, практичные и универсальные. Носите берет с пальтами длины макси, с тренчами и винтажными потертыми куртками.