Стильные головные уборы на лето 2024: обзор актуальных моделей

Летнюю пору очень сложно представить без головного убора. Панамы, бейсболки и шляпы являются незаменимыми элементами гардероба в жару. Они не только спасают от солнца, но и добавляют образам совершенства.

Летом очень важно защищать волосы от солнечных лучей, поэтому важно дополнять свои аутфиты разнообразными головными уборами. К счастью, интересных вариантов есть много, поэтому вам будет из чего выбрать.

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Бейсболка

Это самый универсальный элемент гардероба, который подойдет к кэжуальному или спортивному стилю. Модные девушки даже сочетают с бейсболкой классический костюм. Выбирайте на лето бейсболки базовых оттенков или модели с минималистичными логотипами или надписями.

Плетеная шляпа

Широкополая шляпа – это один из вариантов самого популярного головного убора на лето. Она одинаково подходит к купальнику, платью-кроше или льняному костюму. Широкая шляпа скроет лицо и шею от солнечных лучей и подойдет для летних прогулок или посиделок на пляже.

Также шляпу можно сочетать с романтическими платьями или брючными костюмами в эстетике Old Money.

Вязаная панама

Панамки тоже оказались среди фаворитов головных уборов. Обращайте внимание на однотонные варианты или можете поэкспериментировать с оттенками и добавить в свой гардероб розовые, голубые или какие-то другие яркие изделия.

Комбинируйте их с летними костюмами, юбками, шортами, майками и любым другим летним нарядом.

Кроме этих самых популярных головных уборов, добавьте еще платок, который можно красиво повязать на голове самыми разнообразными способами.