Головные уборы на август: что нужно примерить в последний месяц лета

Летом сложно представить свой гардероб без головного убора. Он защищает наше лицо и волосы от солнечных лучей, а модницы любят довершать красивыми уборами свои образы.

Инфлюэнсеры носят этим летом бейсболки, косынки, соломенные шляпы и плетеные панамы. Своими головными уборами они завершают не только пляжные, но и городские аутфиты.

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Плетеная панама

В этом году тканевые панами немного отошли от трендов, вместо новых красок заиграли плетеные панами, которые выглядят довольно стильно и свежо. Они станут незаменимым предметом в вашем пляжном или городском гардеробе.

Бейсболка

Кепка является классическим летним головным убором. Это также надежная защита от солнечного удара, поскольку защищает волосы, кожу головы и лицо от ожогов. Бейсболку летом можно носить хоть каждый день.

Соломенная шляпа

Летом невозможно забыть о таком головном уборе как соломенная шляпа. Он точно никогда не выйдет из моды и всегда будет актуален в летнее время. Красиво смотрятся шляпы не только с купальниками, но и летними длинными платьями.

Косынка

Косынки стали мастхевом сезона. Они способны прекрасно завершить образ и придать ему правильную изюминку. Носите косынку во что бы то ни стало – от купальников, как это сделала Эльза Госк до спортивных костюмов и жакетов.