Верхняя одежда и головной убор: что с чем лучше всего комбинируется

Иногда нам бывает сложно подобрать к определенной верхней одежде головной убор. На самом же деле все комбинируется между собой довольно просто. Стоит добавить в свой гардероб актуальные позиции.

В вашей зимней капсуле среди верхней одежды обязательно должно найтись место для пуховика (короткого и длинного), утепленного пальто, дубленки и шубы. Имея этот наряд, вы обеспечите себя большим количеством разнообразных аутфитов.

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Чтобы ваши образы каждый раз были интересны, попробуйте их сочетать с теми головными уборами, которые им лучше всего подходят.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Например, пуховик короткий или удлиненный, лучше всего стилизуется с балаклавой, капором, пушистыми наушниками, шапкой бини и бейсболкой. К базовым пуховикам классических цветов лучше выбирать головной убор в тон, впрочем, если вы захотите, напротив, добавить яркости, тогда можете смело выбирать акцентные головные уборы в популярных цветах.



Головные уборы, которые лучше всего сочетаются с верхней одеждой / Фото инстаграмм @gulevatatanja

Утепленное пальто сочетайте с панамой, шляпой, беретом, капором, шапкой бини и кепкой. Главное, чтобы вы выбирали головной убор в соответствии с погодой. В минусовую погоду вам подойдет капор или шапка бини. Для лучшей солнечной погоды можете выбирать шляпу или бейсболку.



Головные уборы, которые лучше всего сочетаются с верхней одеждой / Фото инстаграмм @gulevatatanja

С дубленкой прекрасно сочетаются балаклавы, капоры, шапки бини и кепки. А еще вы можете надевать такие трендовые аксессуары, как повязка или пушистые наушники.



Головные уборы, которые лучше всего сочетаются с верхней одеждой / Фото инстаграмм @gulevatatanja

К шубе подходят не только базовые шапки и кепки, но и панама из овчины. Чтобы поэкспериментировать со стилем – одевайте утепленный платок.

Головные уборы, которые лучше всего сочетаются с верхней одеждой / Фото инстаграмм @gulevatatanja

Если вы захотите приобрести к своей верхней одежде определенный головной убор, воспользуйтесь этой подсказкой, где указаны бренды, которые использовались в представленной выше схеме сочетаний.



Головные уборы, которые лучше всего сочетаются с верхней одеждой / Фото инстаграмм @gulevatatanja