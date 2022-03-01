Глянец Vogue France поддержал Украину и посвятил мартовский номер свободе

Французское модное издание Vogue не осталось в стороне от бурных событий в Украине и посвятило свой номер свободе.

Весь цивилизованный мир смотрит за сложными событиями в Украине. Уже 6 день российские наемники атакуют мирных жителей и обстреливают инфраструктуру.

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Украинские силовики защищают нашу страну всеми силами, а мужеством защитников восхищается весь мир.

Редакция журнала французского Vogue поддержала всех украинских граждан и коллег из украинской редакции новым выпуском. Темой мартовского номера стала свобода.

Главной героиней обложки стала Летиция Каста – 43-летняя французская супермодель, бывший "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret.

Знаменитость позировала на белом фоне в синий кетсьюте от Saint Laurent. В руках она держала красную ткань. Три цвета на глянце состоят из цветов французского флага: синего, белого и красного. Большими буквами на глянце написано слово "Свобода!".

Свобода – прекрасное слово на нашей мартовской обложке, приобретающей серьезный смысл, учитывая трагическую ситуацию, свидетелями которой мы являемся, где препятствуют свободе страны. Сообщество Vogue объединено, и сине-бело-красный цвет нашего номера сочетается с сине-желтым флагом Украины, символом страны, сейчас защищающей свою свободу,

– заявила команда Vogue France.



Летиция Каста на новом оборудовании Vogue / Фото из инстаграммы издания