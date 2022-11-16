Главный цвет осени – лазурный: как его носят знаменитости

Яркие цвета набирают все большую популярность. Если раньше гардеробы модниц захватили зеленый и розовый цвет, то сейчас вещи инфлюэнсеров заполонили изделия в лазурно-голубом цвете.

Ярко-голубой цвет появился на подиуме Balenciaga осень-зима 2022/2023. Светская львица Ким Кардашян одела платье голубого цвета на премию "Оскар".

Читайте также Эффектные и стильные: как выглядят модные кроссовки 2023 года

Такой лазурно-голубой оттенок, как на ее платье, сегодня модный тренд. Он настолько быстро приобретает популярность, что в ближайшие дни станет самым желанным.



Модный цвет осени / Фото с Vogue

Обращая внимание на множество образов знаменитостей и последних коллекций брендов, стоит отметить, что голубой цвет является самым актуальным. Недавно звезда сериала «Корона» Элизабет Дебики примерила на себе образ Christopher John Rogers Resort 2023. Сшиты васильковые брюки с голубым асимметричным джемпером объемного кроя – строгий и изысканный образ, который хочется повторить.

Дебики – не единственная знаменитость, которая выбирает лазурно-голубой цвет. Аня Тейлор-Джой сделала ставку на синее кожаное платье без бретелек Alexander McQueen из коллекции весна-лето 2023, посетив в нем на лондонскую премьеру фильма "Меню".



Модный цвет осени / Фото с Vogue

В голубых аутфитах в этом году появлялись такие звезды, как Трейси Эллис-Росс, инфлюэнсер Гресс Ганем, Меган Маркл, модель Оливия Калпо и инфлюэнсер Леони Ганне. Эта тенденция также проявилась на модных подиумах – от Marni до Dion Lee.



Модный цвет осени / Фото с Vogue



Модный цвет осени / Фото с Vogue

Надевайте в этом сезоне голубовато-лазурный цвет, сочетая одновременно различные фактуры и оттенки, или комбинируйте с нейтральными или монохромными вещами и аксессуарами для смягчения яркости. Синий цвет часто ассоциируется с чувством свободы и покоя, а именно того, чего сейчас хочет каждый украинец. Советуем вам добавлять в свой гардероб все оттенки синего. Хорошее настроение от этого цвета обеспечено.